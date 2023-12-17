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Нагельсманн: «Тер Штеген или Нойер? Оба – исключительные вратари»

17 Декабря 2023 • 02:24 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
Через 17 ч. 49 мин.

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о конкуренции Марка-Андре тер Штегена и Мануэля Нойера.

37-летний капитан «Баварии» вернулся в строй осенью, залечив прошлогоднюю травму, в то время как голкипер «Барселоны», напротив, недавно угодил в лазарет – он будет отсутствовать два-три месяца.

«И Нойер, и тер Штеген – исключительные вратари. К сожалению, Марк на данный момент травмирован. Ману отлично показывает себя с момента возвращения. Речь идёт об успехе команды, и я, как тренер, должен выбирать лучших игроков. Оба это знают», – приводит Bayern & Germany слова Нагельсманна.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген Юлиан Нагельсманн ещё теги

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