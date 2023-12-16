Эмиль Форсберг официально стал футболистом «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт шведского полузащитника рассчитан до 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Мы очень рады привлечь в наш клуб игрока уровня Эмиля. Его опыт в Европе станет отличным дополнением к нашему составу. Этот трансфер демонстрирует философию «Ред Булла» на высокоинтенсивный и атакующий футбол», - рассказал Йохен Шнайдер.

Напомним, что 32-летний полузащитник с 2015 года выступал в составе «РБ Лейпциг», выиграв два Кубка Германии и Суперкубок страны. В нынешнем сезона Форсберг провёл в составе «быков» 20 матчей, забив три гола при одном ассисте.