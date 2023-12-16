Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Эмиль Форсберг официально стал игроком «Нью-Йорк Ред Буллз» официально

16 Декабря 2023 • 22:47 Комментировать

Эмиль Форсберг официально стал футболистом «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт шведского полузащитника рассчитан до 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Мы очень рады привлечь в наш клуб игрока уровня Эмиля. Его опыт в Европе станет отличным дополнением к нашему составу. Этот трансфер демонстрирует философию «Ред Булла» на высокоинтенсивный и атакующий футбол», - рассказал Йохен Шнайдер.

Напомним, что 32-летний полузащитник с 2015 года выступал в составе «РБ Лейпциг», выиграв два Кубка Германии и Суперкубок страны. В нынешнем сезона Форсберг провёл в составе «быков» 20 матчей, забив три гола при одном ассисте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нью-Йорк Ред Буллз РБ Лейпциг Эмиль Форсберг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Бохум Бохум
Унион Берлин Унион Берлин
3
0
2.55 3.50 2.65
Видео
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Вольфсбург Вольфсбург
0
1
3.30 3.75 2.09
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Хайденхайм Хайденхайм
0
1
1.92 3.80 3.75
Видео
Окончен
Аугсбург Аугсбург
Боруссия Д Боруссия Д
1
1
4.70 4.40 1.64
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм Хоффенхайм
3
1
1.66 4.30 4.70
Видео
17.12.23 в 17:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн Кёльн
1.83 3.85 4.10
Видео
17.12.23 в 19:30
Байер Л Байер Л
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.54 4.40 5.80
Видео
17.12.23 в 21:30
Бавария Бавария
Штутгарт Штутгарт
1.35 5.60 8.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
16 Декабря
22:47 · Германия. Бундеслига
Эмиль Форсберг официально стал игроком «Нью-Йорк Ред Буллз» официально
22:41 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» забил 500 голов в 253 матчах Бундеслиги – только две команды достигали этой отметки быстрее
22:37 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» дожал «Хоффенхайм»
22:07 · Германия. Бундеслига
Кейн сможет сыграть против «Штутгарта», несмотря на недавнюю болезнь
21:56 · Англия. Премьер-лига
Инкапье готов покинуть «Байер», за ситуацией следит топ-клуб АПЛ
19:32 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» оставил «Дармштадт» в самом конце таблицы, забив один гол
19:30 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» не смогла дожать «Аугсбург»
19:28 · Германия. Бундеслига
«Бохум» устроил разгром «Униону»
19:26 · Германия. Бундеслига
«Майнц» проиграл «Хайденхайму», создав намного больше моментов
16:46 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:46 · Германия. Бундеслига
​Сане высказался о взаимодействии с Кейном
16:17 · Германия. Бундеслига
Станишич: «Летом я вернусь в «Баварию», но пока сосредоточен на выступлениях за «Байер»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек в начале следующей недели пройдёт медосмотр в новом клубе
15:09 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Если Кроос вернётся в сборную Германии, команда получит одного из лучших хавбеков мира»
14:33 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет заменить Куадрадо игроком «Боруссии» Дортмунд
Все новости
Рекомендуем