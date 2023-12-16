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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» забил 500 голов в 253 матчах Бундеслиги – только две команды достигали этой отметки быстрее

16 Декабря 2023 • 22:41 Комментировать
РБ Лейпциг
3:1
Хоффенхайм

«РБ Лейпциг» отпраздновал юбилейный гол в высшем немецком дивизионе.

500-м для «красных быков» стал третий мяч, забитый в сегодняшнем поединке против «Хоффенхайма» (3:1). По данным Opta, для достижения этой отметки «РБ Лейпцигу» потребовалось провести 253 матча в Бундеслиге. Среди всех немецких коллективов только «Бавария (231) и «Боруссия» Мёнхенгладбах (240) достигли показатели в 500 голов быстрее.

«РБ Лейпциг» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Германии с 32 очками после 15 матчей. Столько же баллов у «Баварии», сыгравшей на два поединка меньше и имеющей лучшую разницу голов. Отставание от лидирующего «Байера» – четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Бундеслига РБ Лейпциг ещё теги

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