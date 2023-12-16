«РБ Лейпциг» дожал «Хоффенхайм»

В 15-м туре чемпионата Германии встретились представители верхней трети таблицы, «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Хозяева первыми добились успеха в конце первого тайма, когда Лукас Клостерманн удачно сработал на добивании. Гости ответили результативным ударом головой Озана Кабака. На 70-й минуте победную атаку завершил Эмиль Форсберг. Четыре минуты спустя еще удар от форварда, сэйв вратаря и добивание Мохамеда Симакана - 3:1.
«РБ Лейпциг» сравнялся по очкам с «Баварией» на втором месте, противник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Клостерманн Лукас34'
|42'Кабак Озан (1:1)
|(2:1) Форсберг Эмиль70'
|(3:1) Симакан Мохамед74'
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Симакан Мохамед83' (Шешко Бенджамин (83') •Клостерманн Лукас• 81'Раум Давид•Баумгартнер Кристоф66' (Форсберг Эмиль (66') •Айдара Амаду 40'58' (Кампль Кевин (58') •Шлагер Ксавер•Симонс Хави 62'83' (Карвалью Фабиу (83') •Опенда Лои83' (Люкеба Кастелло (83') •Поульсен Юссуф
Бауманн Оливер•Кабак Озан 62'75' (Акпогума Кевин (75') •Брукс Джон•Фогт Кевин•Кадержабек Павел90' (Нсоки Стенли (90') •Прёмель Гриша•Стах Антон75' (Бишоф Том (75') •Сков Роберт46' (Гриллич Флориан (46') • 90'Бебу Ила69' (Бейер Максимилиан (69') •Крамарич Андрей•Бюльтер Мариус
Запасные: Беккер Финн•Салаи Аттила•Филипп Лука•Тохумджу Умут
16 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Бан пользователя