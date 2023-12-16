«РБ Лейпциг» дожал «Хоффенхайм»

В 15-м туре чемпионата Германии встретились представители верхней трети таблицы, «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Хозяева первыми добились успеха в конце первого тайма, когда Лукас Клостерманн удачно сработал на добивании. Гости ответили результативным ударом головой Озана Кабака. На 70-й минуте победную атаку завершил Эмиль Форсберг. Четыре минуты спустя еще удар от форварда, сэйв вратаря и добивание Мохамеда Симакана - 3:1.

«РБ Лейпциг» сравнялся по очкам с «Баварией» на втором месте, противник - шестой.