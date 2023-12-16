Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» дожал «Хоффенхайм»

16 Декабря 2023 • 22:37 Комментировать
РБ Лейпциг
3:1
Хоффенхайм

В 15-м туре чемпионата Германии встретились представители верхней трети таблицы, «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Хозяева первыми добились успеха в конце первого тайма, когда Лукас Клостерманн удачно сработал на добивании. Гости ответили результативным ударом головой Озана Кабака. На 70-й минуте победную атаку завершил Эмиль Форсберг. Четыре минуты спустя еще удар от форварда, сэйв вратаря и добивание Мохамеда Симакана - 3:1.

«РБ Лейпциг» сравнялся по очкам с «Баварией» на втором месте, противник - шестой.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:1Хоффенхайм
(1:0) Клостерманн Лукас34'  
  42'Кабак Озан (1:1)
(2:1) Форсберг Эмиль70'  
(3:1) Симакан Мохамед74'  
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминСимакан Мохамед 83' (Шешко Бенджамин ( 83') Клостерманн Лукас  81'Раум ДавидБаумгартнер Кристоф 66' (Форсберг Эмиль ( 66') Айдара Амаду  40' 58' (Кампль Кевин ( 58') Шлагер КсаверСимонс Хави  62' 83' (Карвалью Фабиу ( 83') Опенда Лои 83' (Люкеба Кастелло ( 83') Поульсен Юссуф
Запасные: Вернер ТимоЗайвальд НиколасЛенц КристоферГулачи Петер
Бауманн ОливерКабак Озан  62' 75' (Акпогума Кевин ( 75') Брукс ДжонФогт КевинКадержабек Павел 90' (Нсоки Стенли ( 90') Прёмель ГришаСтах Антон 75' (Бишоф Том ( 75') Сков Роберт 46' (Гриллич Флориан ( 46'  90') Бебу Ила 69' (Бейер Максимилиан ( 69') Крамарич АндрейБюльтер Мариус
Запасные: Беккер ФиннСалаи АттилаФилипп ЛукаТохумджу Умут
16 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм РБ Лейпциг

Новости по матчу

16 Декабря
22:37
«РБ Лейпциг» дожал «Хоффенхайм»
15 Декабря
15:38
​Ставка и прогноз на матч РБ Лейпциг — Хоффенхайм чемпионата Германии — 16 декабря 2023
14 Декабря
16:36
«Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» отказались от Санчо
13 Декабря
16:15
«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды в «РБ Лейпциге»
16:10
Опенда: «Моё будущее? Возможно, однажды я окажусь в Англии или Испании»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Бохум Бохум
Унион Берлин Унион Берлин
3
0
2.55 3.50 2.65
Видео
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Вольфсбург Вольфсбург
0
1
3.30 3.75 2.09
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Хайденхайм Хайденхайм
0
1
1.92 3.80 3.75
Видео
Окончен
Аугсбург Аугсбург
Боруссия Д Боруссия Д
1
1
4.70 4.40 1.64
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм Хоффенхайм
3
1
1.66 4.30 4.70
Видео
17.12.23 в 17:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн Кёльн
1.83 3.85 4.10
Видео
17.12.23 в 19:30
Байер Л Байер Л
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.54 4.40 5.80
Видео
17.12.23 в 21:30
Бавария Бавария
Штутгарт Штутгарт
1.35 5.60 8.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
16 Декабря
22:47 · Германия. Бундеслига
Эмиль Форсберг официально стал игроком «Нью-Йорк Ред Буллз» официально
22:41 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» забил 500 голов в 253 матчах Бундеслиги – только две команды достигали этой отметки быстрее
22:37 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» дожал «Хоффенхайм»
22:07 · Германия. Бундеслига
Кейн сможет сыграть против «Штутгарта», несмотря на недавнюю болезнь
21:56 · Англия. Премьер-лига
Инкапье готов покинуть «Байер», за ситуацией следит топ-клуб АПЛ
19:32 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» оставил «Дармштадт» в самом конце таблицы, забив один гол
19:30 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» не смогла дожать «Аугсбург»
19:28 · Германия. Бундеслига
«Бохум» устроил разгром «Униону»
19:26 · Германия. Бундеслига
«Майнц» проиграл «Хайденхайму», создав намного больше моментов
16:46 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:46 · Германия. Бундеслига
​Сане высказался о взаимодействии с Кейном
16:17 · Германия. Бундеслига
Станишич: «Летом я вернусь в «Баварию», но пока сосредоточен на выступлениях за «Байер»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек в начале следующей недели пройдёт медосмотр в новом клубе
15:09 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Если Кроос вернётся в сборную Германии, команда получит одного из лучших хавбеков мира»
14:33 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет заменить Куадрадо игроком «Боруссии» Дортмунд
Все новости
Рекомендуем