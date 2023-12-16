Кейн сможет сыграть против «Штутгарта», несмотря на недавнюю болезнь

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поможет своей команде в предстоящем матче Бундеслиги.

Английский футболист пропустил пятничную тренировку из-за болезни. По данным Sky Sport, со здоровьем Кейна всё в порядке – в субботу он был замечен на предматчевой тренировке мюнхенцев. Судя по всему, ничто не сможет помешать лучшему бомбардиру чемпионата Германии сыграть против «Штутгарта» в воскресенье. Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.

В активе Гарри Кейна 18 забитых мячей и пять голевых передач в 13 матчах «Баварии» в рамках Бундеслиги.

На данный момент «Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Байера» на четыре очка.