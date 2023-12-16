«Вольфсбург» оставил «Дармштадт» в самом конце таблицы, забив один гол

«Дармштадт» бился с «Вольфсбургом» за важные очки в 15-м туре чемпионата Германии. Максанс Лакруа подвел гостей - удаление за фол последней надежды на 27-й минуте. Все же после перерыва «волки» даже повели, это Ловро Майер шикарно сыграл в завершении. Лука Пфайффер мог отличиться, но голкипер здорово сыграл в рамке.

«Дармштадт» остается на дне таблицы, противник - девятый.Протокол игры