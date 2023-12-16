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«Вольфсбург» оставил «Дармштадт» в самом конце таблицы, забив один гол

16 Декабря 2023 • 19:32 Комментировать
Дармштадт
0:1
Вольфсбург
окончен

«Дармштадт» бился с «Вольфсбургом» за важные очки в 15-м туре чемпионата Германии. Максанс Лакруа подвел гостей - удаление за фол последней надежды на 27-й минуте. Все же после перерыва «волки» даже повели, это Ловро Майер шикарно сыграл в завершении. Лука Пфайффер мог отличиться, но голкипер здорово сыграл в рамке.

«Дармштадт» остается на дне таблицы, противник - девятый.Протокол игры

 
Дармштадт0:1Вольфсбург
  63'Майер Ловро (0:1)
Шуэн МарсельРидель Клеменс 75' (Бадер Маттиас ( 75') Кларер Кристоф 75' (Торсиэлло Фабио ( 75') Ишервуд Томас 84' (Маглица Матей ( 84') Скарке ТимКарич ЭмирГьясула КлаусШнелльхардт Фабиан 84' (Кемпе Тобиас ( 84') Франич БартолХонзак Матиас  69' 75' (Ронштадт Франк ( 75') Пфайффер Лука
Запасные: Мюллер АндреасБеренс МортенБрунст АлександерМюллер Янник
Кастельс КоэнБорнаув СебастьянДженц МорицЛакруа Максанс  27'Баку Ридле 90' (Амоако Кофи ( 90') Сванберг Маттиас 90' (Зесигер Седрик ( 90') Вранкс АстерГерхардт Янник 87' (Каминьски Якуб ( 87') Меле ЙоакимВинд ЙонасМайер Ловро 87' (Паредес Кевин ( 87')
Запасные: Коцца НиколяЧерны ВацлавТомаш ТьягуПерван ПаваоФишер Килиан
16 декабря. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Дармштадт

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​Актуальная ставка и прогноз на матч Дармштадт — Вольфсбург чемпионата Германии — 16 декабря 2023
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