«Вольфсбург» оставил «Дармштадт» в самом конце таблицы, забив один гол

«Дармштадт» бился с «Вольфсбургом» за важные очки в 15-м туре чемпионата Германии. Максанс Лакруа подвел гостей - удаление за фол последней надежды на 27-й минуте. Все же после перерыва «волки» даже повели, это Ловро Майер шикарно сыграл в завершении. Лука Пфайффер мог отличиться, но голкипер здорово сыграл в рамке.
«Дармштадт» остается на дне таблицы, противник - девятый.Протокол игры
|63'Майер Ловро (0:1)
Шуэн Марсель•Ридель Клеменс75' (Бадер Маттиас (75') •Кларер Кристоф75' (Торсиэлло Фабио (75') •Ишервуд Томас84' (Маглица Матей (84') •Скарке Тим•Карич Эмир•Гьясула Клаус•Шнелльхардт Фабиан84' (Кемпе Тобиас (84') •Франич Бартол•Хонзак Матиас 69'75' (Ронштадт Франк (75') •Пфайффер Лука
Кастельс Коэн•Борнаув Себастьян•Дженц Мориц•Лакруа Максанс• 27'Баку Ридле90' (Амоако Кофи (90') •Сванберг Маттиас90' (Зесигер Седрик (90') •Вранкс Астер•Герхардт Янник87' (Каминьски Якуб (87') •Меле Йоаким•Винд Йонас•Майер Ловро87' (Паредес Кевин (87')
16 декабря. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".
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