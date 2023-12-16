Дортмундская «Боруссия» не смогла дожать «Аугсбург»

В 15-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» принимал нестабильную дортмундскую «Боруссию». Марко Ройс с угла штрафной наносил удар, и вратарь блокировал полет мяч, выбросив ногу. Рами Бенсебаини от линии вратарской пробивал пяткой - промах. В середине первого тайма Эрмедин Демирович выиграл борьбу у опекуна и реализовал выход один на один с голкипером. Дониэлл Мален завершил атаку по левому краю поля прицельным ударом - 1:1. С левого угла штрафной Демирович перебросил вратаря, а Нико Шлоттербек вовремя оказался у ленточки - нет гола. «Шмели» в концовке усиленно давили. Никлас Фюллькруг в центре штрафной бил ножницами, и вратарь перевел мяч в штангу.

1:1, «Боруссия» остается пятой, соперник - 10-й.