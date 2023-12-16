Дортмундская «Боруссия» не смогла дожать «Аугсбург»

В 15-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» принимал нестабильную дортмундскую «Боруссию». Марко Ройс с угла штрафной наносил удар, и вратарь блокировал полет мяч, выбросив ногу. Рами Бенсебаини от линии вратарской пробивал пяткой - промах. В середине первого тайма Эрмедин Демирович выиграл борьбу у опекуна и реализовал выход один на один с голкипером. Дониэлл Мален завершил атаку по левому краю поля прицельным ударом - 1:1. С левого угла штрафной Демирович перебросил вратаря, а Нико Шлоттербек вовремя оказался у ленточки - нет гола. «Шмели» в концовке усиленно давили. Никлас Фюллькруг в центре штрафной бил ножницами, и вратарь перевел мяч в штангу.
1:1, «Боруссия» остается пятой, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Демирович Эрмедин23'
|35'Мален Дониэлл (1:1)
Дамен Финн•Мбабу Кевин90' (Пфайффер Патрик (90') •Гоувелеув Джеффри• 80'Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс•Реджбекай Элвис•Дорш Никлас•Йенсен Фредрик90' (Брайтхаупт Тим (90') •Демирович Эрмедин77' (Варгас Рубен (77') •Энгельс Арне69' (Гумни Роберт (69') • 90'Титц Филлип77' (Бельо Дион Дрене (77')
Кобель Грегор•Мёнье Тома•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами•Джан Эмре89' (Аллер Себастьян (89') • 90'Мален Дониэлл•Ройс Марко58' (Рейна Джованни (58') •Брандт Юлиан•Байно-Гиттенс Джейми72' (Бамба Самуэль (72') •Фюллькруг Никлас
16 декабря. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Бан пользователя