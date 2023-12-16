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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» не смогла дожать «Аугсбург»

16 Декабря 2023 • 19:30 Комментировать
Аугсбург
1:1
Боруссия Д
окончен

В 15-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» принимал нестабильную дортмундскую «Боруссию». Марко Ройс с угла штрафной наносил удар, и вратарь блокировал полет мяч, выбросив ногу. Рами Бенсебаини от линии вратарской пробивал пяткой - промах. В середине первого тайма Эрмедин Демирович выиграл борьбу у опекуна и реализовал выход один на один с голкипером. Дониэлл Мален завершил атаку по левому краю поля прицельным ударом - 1:1. С левого угла штрафной Демирович перебросил вратаря, а Нико Шлоттербек вовремя оказался у ленточки - нет гола. «Шмели» в концовке усиленно давили. Никлас Фюллькруг в центре штрафной бил ножницами, и вратарь перевел мяч в штангу.

1:1, «Боруссия» остается пятой, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Аугсбург1:1Боруссия Д
(1:0) Демирович Эрмедин23'  
  35'Мален Дониэлл (1:1)
Дамен ФиннМбабу Кевин 90' (Пфайффер Патрик ( 90') Гоувелеув Джеффри  80'Удуохаи ФеликсПедерсен МадсРеджбекай ЭлвисДорш НикласЙенсен Фредрик 90' (Брайтхаупт Тим ( 90') Демирович Эрмедин 77' (Варгас Рубен ( 77') Энгельс Арне 69' (Гумни Роберт ( 69'  90') Титц Филлип 77' (Бельо Дион Дрене ( 77')
Запасные: Михель СвенКоубек ТомашОксфорд РисМайер АрнеБауэр Максимилиан
Кобель ГрегорМёнье ТомаЗюле НикласШлоттербек НикоБенсебаини РамиДжан Эмре 89' (Аллер Себастьян ( 89'  90') Мален ДониэллРойс Марко 58' (Рейна Джованни ( 58') Брандт ЮлианБайно-Гиттенс Джейми 72' (Бамба Самуэль ( 72') Фюллькруг Никлас
Запасные: Бланк ХендриВольф МариусЭзкан СалихМайер Александер IIЗабитцер МарсельПападопулос Антониос
16 декабря. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Боруссия Дортмунд

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