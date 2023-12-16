«Бохум» устроил разгром «Униону»

В 15-м туре чемпионата Германии аутсайдеры, «Бохум» и «Унион», сыграли результативно. Правда, забивали только хозяева, которые сегодня доминировали на поле. Гости достаточно успешно отбивали атаки противника и сами пытались обострять на протяжении тайма, но пропустили «гол в раздевалку» от Такумы Асано на добивании. Сразу после перерыва Гонсало Пасьенса удвоил перевес. Асано снова на острие, но промах в убойном моменте. Кевин Штёгер с пенальти сделал счет разгромным.
«Бохум» поднялся на 13-е место, столичная команда - третья с конца.
Протокол игры
|(1:0) Асано Такума45'
|(2:0) Пасьенса Гонсало54'
|(3:0) Штёгер Кевин78'
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан87' (Квартенг Мориц-Брони (87') •Оерманн Тим65' (Лоосли Ноа (65') •Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес•Лосилья Антони•Патрик Остерхаге• 20'Штёгер Кевин• 90'Асано Такума87' (Пасслак Феликс (87') •Пасьенса Гонсало73' (Беро Матуш (73') •Антви-Аджей Кристофер73' (Брошински Мориц (73')
Рённов Фредерик•Юранович Йосип•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Руссийон Жером• 85'Хедира Рани 42'60' (Лайдуни Аисса (60') •Хаберер Яник60' (Крал Алекс (60') •Холлербах Бенедикт75' (Кауфманн Миккель (75') •Фолланд Кевин74' (Ааронсон Бренден (74') •Бекер Шеральдо60' (Шефер Андраш (60') •Бехренс Кевин
16 декабря. Стадион "Воновия Рурштадион".
Бан пользователя