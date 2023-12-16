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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» устроил разгром «Униону»

16 Декабря 2023 • 19:28 Комментировать
Бохум
3:0
Унион Берлин

В 15-м туре чемпионата Германии аутсайдеры, «Бохум» и «Унион», сыграли результативно. Правда, забивали только хозяева, которые сегодня доминировали на поле. Гости достаточно успешно отбивали атаки противника и сами пытались обострять на протяжении тайма, но пропустили «гол в раздевалку» от Такумы Асано на добивании. Сразу после перерыва Гонсало Пасьенса удвоил перевес. Асано снова на острие, но промах в убойном моменте. Кевин Штёгер с пенальти сделал счет разгромным.

«Бохум» поднялся на 13-е место, столичная команда - третья с конца.

Протокол игры  
Бохум3:0Унион Берлин
(1:0) Асано Такума45'  
(2:0) Пасьенса Гонсало54'  
(3:0) Штёгер Кевин78'  
Риман МануэльГамбоа Кристиан 87' (Квартенг Мориц-Брони ( 87') Оерманн Тим 65' (Лоосли Ноа ( 65') Шлоттербек КевенБернардо ФернандесЛосилья АнтониПатрик Остерхаге  20'Штёгер Кевин  90'Асано Такума 87' (Пасслак Феликс ( 87') Пасьенса Гонсало 73' (Беро Матуш ( 73') Антви-Аджей Кристофер 73' (Брошински Мориц ( 73')
Запасные: Данило СоаресТиде НикласДашнер ЛукасВиттек Максимилиан
Рённов ФредерикЮранович ЙосипКнохе РобинЛейте ДиогуРуссийон Жером  85'Хедира Рани  42' 60' (Лайдуни Аисса ( 60') Хаберер Яник 60' (Крал Алекс ( 60') Холлербах Бенедикт 75' (Кауфманн Миккель ( 75') Фолланд Кевин 74' (Ааронсон Бренден ( 74') Бекер Шеральдо 60' (Шефер Андраш ( 60') Бехренс Кевин
Запасные: Триммель КристоферЕккель ПаульБонуччи ЛеонардоШволов Александер
16 декабря. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Унион Берлин

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