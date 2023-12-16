«Бохум» устроил разгром «Униону»

В 15-м туре чемпионата Германии аутсайдеры, «Бохум» и «Унион», сыграли результативно. Правда, забивали только хозяева, которые сегодня доминировали на поле. Гости достаточно успешно отбивали атаки противника и сами пытались обострять на протяжении тайма, но пропустили «гол в раздевалку» от Такумы Асано на добивании. Сразу после перерыва Гонсало Пасьенса удвоил перевес. Асано снова на острие, но промах в убойном моменте. Кевин Штёгер с пенальти сделал счет разгромным.

«Бохум» поднялся на 13-е место, столичная команда - третья с конца.