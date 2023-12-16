«Майнц» проиграл «Хайденхайму», создав намного больше моментов

«Майнц» принимал ещё одного аутсайдера, «Хайденхайм», в 15-м туре чемпионата Германии. В дебюта Марвин Пирингер с рикошетом открыл счет - 0:1, это был единственный удар в створ у гостей. На 49-й минуте Людовик Ажорк зарядил в штангу. Марко Рихтер перебросил голкипера, но не попал в рамку. На 90-й минуте Флориан Пик забил второй гол за гостей, но его в итоге отменили, вне игры.

«Майнц» продолжает делит последнее место, соперник - 12-й.