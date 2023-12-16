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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» проиграл «Хайденхайму», создав намного больше моментов

16 Декабря 2023 • 19:26 Комментировать
Майнц
0:1
Хайденхайм
окончен

«Майнц» принимал ещё одного аутсайдера, «Хайденхайм», в 15-м туре чемпионата Германии. В дебюта Марвин Пирингер с рикошетом открыл счет - 0:1, это был единственный удар в створ у гостей. На 49-й минуте Людовик Ажорк зарядил в штангу. Марко Рихтер перебросил голкипера, но не попал в рамку. На 90-й минуте Флориан Пик забил второй гол за гостей, но его в итоге отменили, вне игры.

«Майнц» продолжает делит последнее место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Майнц0:1Хайденхайм
  12'Пирингер Марвин (0:1)
Бац ДаниэльДа Коста Данни 87' (Мамутович Давид ( 87') Ван дер Берг СеппКор ДоминикМвене ФиллиппКраусс Том  38' 46' (Чхэ-Сон Ли II ( 46') Папела Мервиль 73' (Мюллер Маркус ( 73') Груда Брайан  90'Рихтер Марко 86' (Баркок Аймен ( 86') Буркардт Джонатан 63' (Онисиво Карим ( 63') Ажорк Людовик  44'
Запасные: Видмер СильванБель ШтефанВильхелм ЛассеРисс Лассе
Мюллер КевинБуш Марнон  34'Майнка ПатрикГимбер Бенедикт  30'Фёренбах ЙонасДинкчи Эрен 76' (Сесса Кевин ( 76') Шёппнер ЯнМалони Леннард 90' (Зирслебен Тим ( 90') Пирингер Марвин 69' (Тоеркауф Норман ( 69') Бесте Ян-Никлас  57' 75' (Пик Флориан ( 75') Кляйндинст Тим
Запасные: Шиммер ШтефанЯнеш ЛукаАйхер ВитусДоведан НиколаБек Адриан
16 декабря. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Хайденхайм

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15:24
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Майнц — Хайденхайм чемпионата Германии — 16 декабря 2023
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