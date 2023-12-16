«Майнц» проиграл «Хайденхайму», создав намного больше моментов

«Майнц» принимал ещё одного аутсайдера, «Хайденхайм», в 15-м туре чемпионата Германии. В дебюта Марвин Пирингер с рикошетом открыл счет - 0:1, это был единственный удар в створ у гостей. На 49-й минуте Людовик Ажорк зарядил в штангу. Марко Рихтер перебросил голкипера, но не попал в рамку. На 90-й минуте Флориан Пик забил второй гол за гостей, но его в итоге отменили, вне игры.
«Майнц» продолжает делит последнее место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|12'Пирингер Марвин (0:1)
Бац Даниэль•Да Коста Данни87' (Мамутович Давид (87') •Ван дер Берг Сепп•Кор Доминик•Мвене Филлипп•Краусс Том 38'46' (Чхэ-Сон Ли II (46') •Папела Мервиль73' (Мюллер Маркус (73') •Груда Брайан• 90'Рихтер Марко86' (Баркок Аймен (86') •Буркардт Джонатан63' (Онисиво Карим (63') •Ажорк Людовик 44'
Запасные: Видмер Сильван•Бель Штефан•Вильхелм Лассе•Рисс Лассе
Мюллер Кевин•Буш Марнон• 34'Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт• 30'Фёренбах Йонас•Динкчи Эрен76' (Сесса Кевин (76') •Шёппнер Ян•Малони Леннард90' (Зирслебен Тим (90') •Пирингер Марвин69' (Тоеркауф Норман (69') •Бесте Ян-Никлас 57'75' (Пик Флориан (75') •Кляйндинст Тим
16 декабря. Стадион "МЕВА Арена".
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