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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Сане высказался о взаимодействии с Кейном

16 Декабря 2023 • 16:46 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Вингер «Баварии» Лерой Сане дал комментарий по поводу взаимодействия с форвардом Гарри Кейном на футбольном поле.

«Иногда нам приходится реагировать на ситуацию, поскольку на поле могут случаться вещи, которые мы не проговаривали. Это просто происходит интуитивно. Например, когда я бегу влево, он знает, что ему нужно бежать направо. Мы хорошо дополняем друг друга», - сказал Сане, чьи слова приводит Bavarian Football Works.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующего «Байера» команда Томаса Тухеля отстаёт на четыре очка, проведя на одну игру меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
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