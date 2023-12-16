​Сане высказался о взаимодействии с Кейном

Вингер «Баварии» Лерой Сане дал комментарий по поводу взаимодействия с форвардом Гарри Кейном на футбольном поле.

«Иногда нам приходится реагировать на ситуацию, поскольку на поле могут случаться вещи, которые мы не проговаривали. Это просто происходит интуитивно. Например, когда я бегу влево, он знает, что ему нужно бежать направо. Мы хорошо дополняем друг друга», - сказал Сане, чьи слова приводит Bavarian Football Works.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующего «Байера» команда Томаса Тухеля отстаёт на четыре очка, проведя на одну игру меньше.