Анчелотти: «Если Кроос вернётся в сборную Германии, команда получит одного из лучших хавбеков мира»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возвращении полузащитника Тони Крооса в сборную Германии на домашний чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом.

«Если Кроос вернётся в сборную Германии, команде повезёт получить одного из лучших полузащитников мира», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Кроос признался, что одноклубник Антонио Рюдигер уговаривал его вернуться в сборную Германии. Напомним, Тони объявил о завершении международной карьеры после чемпионата Европы в 2021 году. Контракт полузащитника с мадридским «Реалом» заканчивается летом.