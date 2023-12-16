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Анчелотти: «Если Кроос вернётся в сборную Германии, команда получит одного из лучших хавбеков мира»

16 Декабря 2023 • 15:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.25 X 6.40 2 10.00
17.12 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возвращении полузащитника Тони Крооса в сборную Германии на домашний чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом.

«Если Кроос вернётся в сборную Германии, команде повезёт получить одного из лучших полузащитников мира», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Кроос признался, что одноклубник Антонио Рюдигер уговаривал его вернуться в сборную Германии. Напомним, Тони объявил о завершении международной карьеры после чемпионата Европы в 2021 году. Контракт полузащитника с мадридским «Реалом» заканчивается летом.

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