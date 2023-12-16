​Фаны менхангладбахской «Боруссии» устроили «шоколадный дождь» во время игры с «Вердером»

Пятнадцатый тур немецкого чемпионата Бундеслиги стартовал с матча в Менхенгладбахе, где местная «Боруссия» сыграла вничью (2:2) с бременским «Вердером». Игру пришлось прервать на пять минут в первом тайме по очень любопытной причине.

Дело в том, что поклонники «Боруссии» начали массово закидывать поле... шоколадными монетами. Так они выразили протест против засилья иностранных игроков в немецком чемпионате, который ранее не отличался подобным размахом.

К тому моменту «Вердер» вел в счете 1:0 - гол записал на свой счет Рафаэль Борре. Не немец, естественно. Колумбиец.