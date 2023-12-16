Тухель: «Мюллер претендует на то, чтобы выйти в старте против «Штутгарта»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что нападающему Томасу Мюллеру по силам заменить травмированного Кингсли Комана, который выступает на правом фланге атаки.

«В прошлый раз он также играл на фланге и очень много работал. Томас знает обо всех наших требованиях. Раньше он играл на правом фланге. Ни одна из четырёх позиций в атаке не является для него проблемой. Очевидно, он претендует на выход в стартовом составе. Он это заслужил», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Мюллера не устраивает количество игровой практики в этом сезоне. По данной причине Томас задумывается об уходе в конце сезона по истечении срока контракта.