Тухель: «Штутгарт» играет очень стабильно, команда заслуживает третье место в таблице»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от поединка со «Штутгартом», который состоится завтра. В предыдущем туре Бундеслиги «швабы» отобрали очки у лидера чемпионата в лице леверкузенского «Байера», сыграв вничью 1:1.

«Штутгарт» играет очень стабильно, команда заслуживает третье место в таблице. В тактическом плане это очень гибкий коллектив. Между тренером и игроками наверняка наблюдаются очень хорошие отношения. Это поднимает структуру на совершенно новый уровень, мы осведомлены об этом. В воскресенье нам предстоит сыграть очень сложный матч», – сказал Тухель на пресс-конференции.