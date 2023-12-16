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Тухель: «Травмы Мазрауи и Комана? Это очень неприятные новости»

16 Декабря 2023 • 12:49 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о кадровой ситуации в своей команде. В матче с «Манчестер Юнайтед» вингер Кингсли Коман и правый защитник Нуссер Мазрауи получили травмы.

«Травмы Мазрауи и Комана? Это очень неприятные новости. Оба футболиста очень хорошо проводили сезон. Травмы появились буквально ниоткуда. Это неприятно, ведь Мазрауи и Коман является для нас очень важными футболистами», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Мазрауи и Коман пробудут в лазарете минимум 3 недели. Нуссер может пропустить Кубок Африки, который состоится в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Кингсли Коман Нуссер Мазрауи ещё теги

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