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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих выбрал между «Баварией» и «Барселоной»

16 Декабря 2023 • 10:58 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих хочет сменить клубную прописку. У игрока есть приоритетный вариант продолжения карьеры – это каталонская «Барселона».

Согласно сведениям Sport.es, немецкий полузащитник хочет перебраться в испанский гранд по завершении нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро, а контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Цвета команды из Мюнхена Йозуа защищает с 2015 года.

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Бавария Барселона Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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