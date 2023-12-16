Киммих выбрал между «Баварией» и «Барселоной»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих хочет сменить клубную прописку. У игрока есть приоритетный вариант продолжения карьеры – это каталонская «Барселона».

Согласно сведениям Sport.es, немецкий полузащитник хочет перебраться в испанский гранд по завершении нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро, а контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Цвета команды из Мюнхена Йозуа защищает с 2015 года.