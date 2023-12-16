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Тухель разозлился на журналиста за вопрос об отставке

16 Декабря 2023 • 09:15 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель резко отреагировал на вопрос журналиста о возможной отставке с поста главного тренера команды.

«Вы думаете я сейчас буду это обсуждать? В данный момент я возглавляю команду, никто не знает, что будет в будущем. Не имеет значения, что я думаю по этому поводу», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.

Ближайший поединок «Бавария» проведет на домашнем стадионе против «Штутгарта». Встреча состоится в воскресенье, 17 декабря, начало – 21:30 мск. В преддверии этого матча мюнхенцы занимают второе место в таблице, а гости идут третьими.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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