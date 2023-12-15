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«Боруссия» Дортмунд нацелилась на защитника «Реала» слухи

15 Декабря 2023 • 21:14 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
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Через 19 ч. 12 мин.

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может продолжить карьеру в Германии.

24-летний футболист не имеет регулярного места в стартовом составе «сливочных», однако в дортмундской «Боруссии» понимают, что переманить испанца из «королевского клуба» будет непросто, докладывает инсайдер Патрик Бергер. В шорт-листе «шмелей» также фигурирует Серхио Регилон, принадлежащий «Тоттенхэму», но выступающий за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Фран Гарсия принял участие в 15 матчах «Реала» в текущем сезоне (девять раз вышел в основе), отметившись четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 15 млн евро.

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Серхио Регилон Фран Гарсия трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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