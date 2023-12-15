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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кейн приболел»: Тухель рассказал о готовности игроков к «Штутгарту»

15 Декабря 2023 • 16:44 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии футболистов перед игрой чемпионата Германии со «Штутгартом».

«Де Лигт сегодня был на тренировке. Гарри Кейн немного приболел, но мы надеемся, что завтра он сможет тренироваться. С Мусиалой все в порядке. Гнабри, Мазрауи и Коман пока недоступны», — заявил Тухель на пресс-конференции.

Встреча 15-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Штутгартом» состоится в воскресенье, 17 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:30 по московскому времени.

Добавим, что на данный момент команда Тухеля находится на второй позиции в Бундеслиге, а швабы занимают третью строчку.

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БАВАРИЯ ШТУТГАРТ
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