«Кейн приболел»: Тухель рассказал о готовности игроков к «Штутгарту»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии футболистов перед игрой чемпионата Германии со «Штутгартом».

«Де Лигт сегодня был на тренировке. Гарри Кейн немного приболел, но мы надеемся, что завтра он сможет тренироваться. С Мусиалой все в порядке. Гнабри, Мазрауи и Коман пока недоступны», — заявил Тухель на пресс-конференции.

Встреча 15-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Штутгартом» состоится в воскресенье, 17 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:30 по московскому времени.

Добавим, что на данный момент команда Тухеля находится на второй позиции в Бундеслиге, а швабы занимают третью строчку.