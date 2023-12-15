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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Баварии» Киммих решил нанять агента

15 Декабря 2023 • 14:16 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих решил нанять футбольного агента, об этом рапортует Bayern & Germany. Хавбек является единственным игроком немецкого гранда, у которого не было представителя.

Срок действующего контракта Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. В прессе сообщалось, что в подписании полузащитника заинтересована каталонская «Барселона». Сотрудничество с агентом может помочь Йозуа в трансфере на «Камп Ноу».

В текущем розыгрыше чемпионата Германии 28-летний полузащитник провел 11 поединков за «Баварию». Киммих записал на свой счет один гол и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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