Игрок «Баварии» Киммих решил нанять агента

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих решил нанять футбольного агента, об этом рапортует Bayern & Germany. Хавбек является единственным игроком немецкого гранда, у которого не было представителя.

Срок действующего контракта Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. В прессе сообщалось, что в подписании полузащитника заинтересована каталонская «Барселона». Сотрудничество с агентом может помочь Йозуа в трансфере на «Камп Ноу».

В текущем розыгрыше чемпионата Германии 28-летний полузащитник провел 11 поединков за «Баварию». Киммих записал на свой счет один гол и три результативные передачи.