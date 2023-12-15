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«Байер» - вторая немецкая команда, которая выиграла все шесть матчей в группе Лиги Европы

15 Декабря 2023 • 13:42 Комментировать

Немецкий «Байер» прекрасно провел групповой раунд Лиги Европы, команда испанского специалиста Хаби Алонсо выиграла в четверг у норвежского «Мольде» с разгромным счетом 5:1 и поставила эффектную точку в выступлениях на этой стадии турнира. «Байер» выиграл шесть матчей из шести - такого в Лиге Европы не происходило с 2020 года, когда шесть из шести выиграл лондонский «Арсенал».

В результате подопечные Хаби Алонсо стали всего лишь вторым немецким клубом, который выиграл все матчи в группе за все время проведения Лиги Европы. Первым же был франкфуртский «Айнтрахт» в сезоне 2018/2019.


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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Байер
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