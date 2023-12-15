​«Байер» вплотную приблизился к рекорду немецкого футбола

Как мы уже сообщали, леверкузенский «Байер» не проигрывает с начала сезона уже в двадцати трех матчах кряду, в четверг команда испанского специалиста Хаби Алонсо уверенно разгромила в заключительном туре группового раунда Лиги Европы норвежский «Мольде».

Как оказалось, теперь «Байер» вплотную приблизился к любопытному рекорду немецкого футбола и в следующем матче может его повторить. Речь о 24 матчах на старте сезона без поражений (во всех турнирах, разумеется), такой показатель установил «Гамбург» в сезоне 1982/1983, ставший чемпионом Германии и победителем Кубка чемпионов в том сезоне.