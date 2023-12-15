Назван лучший игрок Бундеслиги в ноябре

Назван лучший игрок чемпионата Германии по итогам ноября. Как сообщает пресс-служба турнира, в голосовании победил нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав. На счету 27-летнего футболиста три забитых мяча в трех поединках в прошлом месяце.

«Штутгарт» успешно выступает в первой половине сезона немецкого чемпионата. Команда набрала 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Швабы» отстают от лидирующего леверкузенского «Байера» на пять баллов. Следующий матч команда проведет на выезде против мюнхенской «Баварии». Встреча состоится 17 декабря на стадионе «Альянц Арена».