Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Назван лучший игрок Бундеслиги в ноябре

15 Декабря 2023 • 09:35 Комментировать

Назван лучший игрок чемпионата Германии по итогам ноября. Как сообщает пресс-служба турнира, в голосовании победил нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав. На счету 27-летнего футболиста три забитых мяча в трех поединках в прошлом месяце.

«Штутгарт» успешно выступает в первой половине сезона немецкого чемпионата. Команда набрала 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Швабы» отстают от лидирующего леверкузенского «Байера» на пять баллов. Следующий матч команда проведет на выезде против мюнхенской «Баварии». Встреча состоится 17 декабря на стадионе «Альянц Арена».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Штутгарт Дениз Ундав
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
15.12.23 в 22:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер Вердер
1.92 4.00 3.55
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Декабря
09:35 · Германия. Бундеслига
Назван лучший игрок Бундеслиги в ноябре
14 Декабря
19:36 · Германия. Бундеслига
Вирц не покинет «Байер» в следующем году
19:03 · Германия. Бундеслига
Форсберг перейдёт в «Нью-Йорк Ред Буллз», сделка согласована
18:23 · Германия. Бундеслига
​Кевин-Принс Боатенг готов к новой главе своей карьеры - станет тим-менеджером
18:16 · Россия. Премьер-лига
Сандро Шварц возглавил клуб МЛС официально
17:18 · Германия. Бундеслига
Гнабри за осень подешевел на 10 млн евро
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» отказались от Санчо
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» активно следит за одним из лучших бомбардиров Бундеслиги
16:03 · Англия. Премьер-лига
Эльведи попал в сферу интересов лондонского топ-клуба
15:53 · Германия. Бундеслига
Коман пропустит 3 недели из-за травмы
15:50 · Германия. Бундеслига
Мазрауи выбыл на 4-6 недель, Нуссер может пропустить Кубок Африки
15:45 · Германия. Бундеслига
Ассистент Тухеля может возглавить сборную Ирландии
15:40 · Германия. Бундеслига
Де Лигт вряд ли сыграет со «Штутгартом», но может принять участие в игре с «Вольфсбургом»
14:54 · Германия. Бундеслига
Де Лигт возобновил тренировки с «Баварией»
14:42 · Германия. Бундеслига
Аллегри: «Бонуччи хочет стать тренером? Желаю ему всего наилучшего после завершения карьеры»
Все новости
Рекомендуем