Вирц не покинет «Байер» в следующем году

Полузащитник «Байера», один из самых дорогих игроков немецкой Бундеслиги Флориан Вирц не покинет состав «фармацевтов» в следующем календарном году. Новостью в соцсети делится журналист Керри Хау.

По информации Хау, Вирц рассчитывает ещё год провести на текущем уровне, чтобы закрепиться и быть готовым к новому шагу в карьере. Журналист отмечает, что в число претендентов на Вирца входят такие команды как «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона».

Вирцу всего 20 лет, однако авторитетный портал Transfermarkt уже сейчас оценивает полузащитника в 100 млн евро. Контракт связывает Вирца с леверкузенцами до лета 2027 года.