Форсберг перейдёт в «Нью-Йорк Ред Буллз», сделка согласована

Шведский полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг продолжит свою карьеру в «Нью-Йорк Ред Буллз» из МЛС. Об этом в соцсетях пишет Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, сделка между клубами согласована и подтверждена, но контракт с игроком ещё не подписан – Эмилю предстоит провести две последние игры за клуб из Лейпцига. Швед подпишет контракт до середины 2026 года с новой командой с возможностью автоматического продления ещё на год.

Форсбергу 32 года, он играет за «быков» из Лейпцига с 2015 года. Также опытный футболист является игроком национальной сборной Швеции. Является воспитанником шведского «Сундсвалля».