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​Кевин-Принс Боатенг готов к новой главе своей карьеры - станет тим-менеджером

14 Декабря 2023 • 18:23 Комментировать

Бывший игрок «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг готовится к новой вехе в своей карьере - он станет тим-менеджером команды, выступающей в немецком чемпионате по футзалу. Причем Боатенг присоединится к команде, которой заведуют другие хорошо известные футболисты - Матс Хуммельс и Лукас Подольски. Начнется новый чемпионат восьмого января наступающего года.

Напомним, что Кевин-Принс Боатенг закончил карьеру в конце минувшего сезона, последним его клубом была берлинская «Герта». С 2010 по 2014 год выступал за сборную Ганы, сыграв в двух чемпионатах мира по футболу.


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Евро-Футбол.Ру,
Кевин-Принс Боатенг
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