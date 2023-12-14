​Кевин-Принс Боатенг готов к новой главе своей карьеры - станет тим-менеджером

Бывший игрок «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг готовится к новой вехе в своей карьере - он станет тим-менеджером команды, выступающей в немецком чемпионате по футзалу. Причем Боатенг присоединится к команде, которой заведуют другие хорошо известные футболисты - Матс Хуммельс и Лукас Подольски. Начнется новый чемпионат восьмого января наступающего года.

Напомним, что Кевин-Принс Боатенг закончил карьеру в конце минувшего сезона, последним его клубом была берлинская «Герта». С 2010 по 2014 год выступал за сборную Ганы, сыграв в двух чемпионатах мира по футболу.