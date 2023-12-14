Гнабри за осень подешевел на 10 млн евро

Серж Гнабри по итогам самого актуального обновления стоимостей игроков порталом Transfermarkt подешевел аж на 10 млн евро. Это самый значительный спад среди всех игроков немецкой Бундеслиги.

Так, до обновления Серж оценивался экспертами в 55 млн евро. Теперь же его стоимость – 45 млн.

Другими самыми подешевевшими игроками Бундеслиги стали защитники дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле и Рами Бенсебаини – оба сбросили в цене 8 млн евро и стоят теперь 22 и 12 млн соответственно. На 7 млн подешевели Карим Адейеми и Себастьян Аллер – это уже игроки атаки всё тех же «шмелей» из Дортмунда.

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