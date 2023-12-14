Коман пропустит 3 недели из-за травмы

Стало известно, на какой срок выбыл вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман. Напомним, во вторник вечером француз принёс своей команде выездную победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Вскоре после победного гола француз получил травму и покинул поле.

По информации от издания Bild, обследование в Мюнхене показало, что Коман будет вынужден пропустить из-за травмы 3 недели. Таким образом, француз больше не поможет своей команде в 2023 году.

Коман в этом сезоне отметился 5 голами и 3 результативными передачами во всех турнирах. Контракт 27-летнего француза с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года.