Мазрауи выбыл на 4-6 недель, Нуссер может пропустить Кубок Африки

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи получил неприятную травму в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Если верить от журналиста Керри Хау, марокканец пропустил ближайшие 4-6 недель

Таким образом, участие футболиста на Кубке Африки находится под большим вопросом. Тем не менее, Мазрауи ещё не исключает, что сможет помочь своей сборной на турнире. Возможно, Нуссеру придётся вступить в игру на более поздних стадиях соревнования.

Мазрауи в этом сезоне отдал 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше Бундеслиги в 11 матчах. 26-летний фуллбек проводит второй сезон в Германии.