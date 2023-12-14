Ассистент Тухеля может возглавить сборную Ирландии

Энтони Барри, работающий ассистентом Томаса Тухеля в мюнхенской «Баварии», в ближайшее время может возглавить сборную Ирландии. По информации от издания Bild, специалист числится в списке главных кандидатов на пост главного тренера ирландской сборной.

Отмечается, что фаворитом на должность пока является Лии Карсли, возглавляющий молодёжную сборную Англии. Если Ирландия всё же решит пригласить Барри, сборной придётся заплатить сумму компенсации мюнхенской «Баварии». Немцы ранее заплатили «Челси» миллион евро для того, чтобы Энтони присоединился к тренерскому штабу Тухеля.

Напомним, Барри ранее также был ассистентом Тухеля в «Челси». Оба специалиста приводили «синих» к победе в Лиге чемпионов в 2021 году.