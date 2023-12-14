Де Лигт вряд ли сыграет со «Штутгартом», но может принять участие в игре с «Вольфсбургом»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт вряд ли сможет помочь своей команде в ближайшем туре Бундеслиги, где коллектив Томаса Тухеля сразится со «Штутгартом».

Нидерландец хоть и возобновил тренировки с командой, но участие в матче со «Штутгартом» считается для игрока преждевременным. Как сообщает издание Bild, тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который только восстановился после травмы.

В то же время источник сообщается, что де Лигт может принять участие в поединке с «Вольфсбургом» в чемпионате Германии, который станет для «Баварии» последним в 2023 году.