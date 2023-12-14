Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт возобновил тренировки с «Баварией». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, нидерландский футболист повредил связку коленного сустава в кубковой игре против «Саарбрюккена». Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что в текущем году де Лигт на поле вряд ли появится.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл за «Баварию» 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

В 13 турах текущего розыгрыша чемпионата Германии «Бавария» набрала 32 очка, расположившись на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего «Байера» мюнхенцы отстают на четыре балл, при этом имея одну игру в запасе.