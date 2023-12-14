Аллегри: «Бонуччи хочет стать тренером? Желаю ему всего наилучшего после завершения карьеры»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о перспективах бывшего защитника клуба Леонардо Бонуччи, который в будущем хочет стать тренером. Напомним, итальянец ранее заявил, что хотел бы вернуться в туринский клуб в роли наставника.

«Бонуччи хочет стать тренером? Желаю ему всего наилучшего после завершения карьеры, чем бы он не решил заниматься в будущем. Возможно, у него будут качества и возможности для того, чтобы добиться успеха в роли тренера», – сказал наставник «старой синьоры» на пресс-конференции.

Бонуччи в данный момент выступает за «Унион» Берлин, который идёт на 15 месте в немецкой Бундеслиге.