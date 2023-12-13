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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гирасси вряд ли окажется в «Боруссии» зимой

13 Декабря 2023 • 23:10 Комментировать

Поговаривают, что дортмундской «Боруссии» интересен нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, который своей результативностью привлекает внимание статусных европейских клубов. Впрочем, для 27-летнего футболиста вариант с переездом в Дортмунд зимой не является серьёзным, о чём информирует немецкий Sky. По данным источника, никаких переговоров между сторонами не ведётся.

В 12 матчах текущего чемпионата Германии Серу Гирасси забил 16 голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают гвинейского футболиста в 40 миллионов евро.

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Боруссия Дортмунд Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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