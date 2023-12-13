«Кёльн» оштрафовали на полмиллиона евро

Клуб немецкой Бундеслиги, «Кёльн» оштрафован более чем на полмиллиона евро, а именно на 595 тыс. Об этом сообщает пресс-служба «козлов».

Всё дело в том, что перед октябрьским матчем «Кёльна» против гладбахской «Боруссии» болельщики «козлов» зажгли пиротехнику на одной из трибун. Их действия вызвали сильное задымление арены, поэтому игра была отложена на шесть минут.

Теперь руководство «козлов» должно будет выплатить немалую сумму. Примечание – треть от неё пойдёт на усиление мер безопасности на домашней арене команды. В руководстве «Кёльна» пообещали оспорить наказание.

Клуб после 14 матчей в Бундеслиги идёт лишь на 16-м месте турнирной таблицы с 10 баллами в копилке.