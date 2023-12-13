Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Бомбардир из Бундеслиги принял решение по будущему

13 Декабря 2023 • 21:13 Комментировать

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, который наколотил 16 голов в 12 матчах сезона Бундеслиги, принял решение по своему будущему. Как стало известно Bild, 27-летний футболист отказался от нового контракта со «швабами», поскольку хочет и готов сделать следующий шаг в своей карьере. Словом, Гирасси можно ждать в более статусном клубе.

Стоит сказать, что слухи связывают Серу Гирасси со многими европейскими грандами. В этом списке находятся «Милан», «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия»  и другие статусные команды.

Портал Transfermarkt оценивает Серу Гирасси в 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
21:28 · Россия. Премьер-лига
Крал станет полноценным игроком «Униона» следующим летом
21:13 · Германия. Бундеслига
​Бомбардир из Бундеслиги принял решение по будущему
19:55 · Англия. Премьер-лига
​«Айнтрахт» не может позволить себе зарплату ван де Бека
17:32 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» отказалась от звезды «Баварии»
16:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды в «РБ Лейпциге»
16:10 · Германия. Бундеслига
Опенда: «Моё будущее? Возможно, однажды я окажусь в Англии или Испании»
15:52 · Германия. Бундеслига
Мазрауи получил травму матче с «Манчестер Юнайтед»
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком
15:00 · Германия. Бундеслига
Кейн: «У Мусиалы впереди большое будущее, если он продолжит в том же духе»
14:23 · Германия. Бундеслига
Коман получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед», игрок скоро пройдёт обследование
14:04 · Германия. Бундеслига
Коман поделился ожиданиями от жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов
12:39 · Германия. Бундеслига
Кейн – о трёх матчах подряд без голов: «Нужно сохранять терпение»
12:31 · Германия. Бундеслига
Нойер рассказал о своих отношениях с тер Штегеном
12:27 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Кейн – это тот игрок, который всегда делает разницу на поле»
12:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Манчестер Юнайтед» – это очень большой клуб, не стоит об этом забывать»
Все новости
Рекомендуем