​Бомбардир из Бундеслиги принял решение по будущему

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, который наколотил 16 голов в 12 матчах сезона Бундеслиги, принял решение по своему будущему. Как стало известно Bild, 27-летний футболист отказался от нового контракта со «швабами», поскольку хочет и готов сделать следующий шаг в своей карьере. Словом, Гирасси можно ждать в более статусном клубе.

Стоит сказать, что слухи связывают Серу Гирасси со многими европейскими грандами. В этом списке находятся «Милан», «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия» и другие статусные команды.

Портал Transfermarkt оценивает Серу Гирасси в 40 миллионов евро.