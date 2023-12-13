Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Барселона» отказалась от звезды «Баварии»

13 Декабря 2023 • 17:32 Комментировать

«Барселона» исключила из списка своих трансферных целей звёздного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Отмечается, что «Барселона» теперь предпочитает ориентироваться на молодых футболистов, которые жаждут титулов.

Йозуа Киммих в феврале отметит свой 29-й день рождения, его действующий контракт с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее сообщалось, что Киммих покинет мюнхенский клуб, если не продлит трудовое соглашение до лета.

В нынешнем сезоне Киммих провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Йозуа Киммих трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
17:32 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» отказалась от звезды «Баварии»
16:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды в «РБ Лейпциге»
16:10 · Германия. Бундеслига
Опенда: «Моё будущее? Возможно, однажды я окажусь в Англии или Испании»
15:52 · Германия. Бундеслига
Мазрауи получил травму матче с «Манчестер Юнайтед»
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком
15:00 · Германия. Бундеслига
Кейн: «У Мусиалы впереди большое будущее, если он продолжит в том же духе»
14:23 · Германия. Бундеслига
Коман получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед», игрок скоро пройдёт обследование
14:04 · Германия. Бундеслига
Коман поделился ожиданиями от жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов
12:39 · Германия. Бундеслига
Кейн – о трёх матчах подряд без голов: «Нужно сохранять терпение»
12:31 · Германия. Бундеслига
Нойер рассказал о своих отношениях с тер Штегеном
12:27 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Кейн – это тот игрок, который всегда делает разницу на поле»
12:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Манчестер Юнайтед» – это очень большой клуб, не стоит об этом забывать»
11:26 · Германия. Бундеслига
Киммих может покинуть «Баварию», если не продлит контракт до лета
10:47 · Германия. Бундеслига
Кейн - первый футболист с 30 голевыми действиями в этом сезоне
10:19 · Англия. Премьер-лига
​Баслер: «Великий «Манчестер Юнайтед» - это лишь воспоминание»
Все новости
Рекомендуем