​«Барселона» отказалась от звезды «Баварии»

«Барселона» исключила из списка своих трансферных целей звёздного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Отмечается, что «Барселона» теперь предпочитает ориентироваться на молодых футболистов, которые жаждут титулов.

Йозуа Киммих в феврале отметит свой 29-й день рождения, его действующий контракт с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее сообщалось, что Киммих покинет мюнхенский клуб, если не продлит трудовое соглашение до лета.

В нынешнем сезоне Киммих провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач на партнёров.