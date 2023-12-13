Кейн: «У Мусиалы впереди большое будущее, если он продолжит в том же духе»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил перспективы 20-летнего полузащитника мюнхенского клуба Джамала Мусиалы.

«Мусиала просто фантастический игрок. Хороший парень с сильным менталитетом. Он всегда хочет становиться лучше и тяжело работать. В последнее время ему немного не повезло с травмами, которые слегка выбили его из ритма. Но вы видели, насколько он был хорош в матче против «Манчестер Юнайтед». Я могу ему посоветовать лишь продолжать работать, стараться забивать голы и отдавать ассисты. У Мусиалы впереди большое будущее, если он продолжит в том же духе», – цитирует Кейна TNT Sports.