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Кейн: «У Мусиалы впереди большое будущее, если он продолжит в том же духе»

13 Декабря 2023 • 15:00 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил перспективы 20-летнего полузащитника мюнхенского клуба Джамала Мусиалы.

«Мусиала просто фантастический игрок. Хороший парень с сильным менталитетом. Он всегда хочет становиться лучше и тяжело работать. В последнее время ему немного не повезло с травмами, которые слегка выбили его из ритма. Но вы видели, насколько он был хорош в матче против «Манчестер Юнайтед». Я могу ему посоветовать лишь продолжать работать, стараться забивать голы и отдавать ассисты. У Мусиалы впереди большое будущее, если он продолжит в том же духе», – цитирует Кейна TNT Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Джамал Мусиала ещё теги

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