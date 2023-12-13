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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн - первый футболист с 30 голевыми действиями в этом сезоне

13 Декабря 2023 • 10:47 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отдал голевую передачу на Кингсли Комана в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Это результативное действие стало 30-м для английского нападающего в текущем сезоне. Он стал первым футболистом в топ-5 лигах Европы, которому это удалось в игровой кампании-2023/2024. На счету Гарри 22 гола и восемь ассистов.

Кейн присоединился к «Баварии» в летнее трансферное окно, перейдя из лондонского «Тоттенхэма». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года.

Кейн высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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