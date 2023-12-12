Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

27-летний футболист заставил говорить о себе, выдав чрезвычайно результативный старт в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Среди претендентов на гвинейца фигурировали многочисленные зарубежные клубы, однако, как информирует журналист Кристиан Фальк, на форварда есть спрос и в Германии – в борьбу за него включилась «Боруссия» из Дортмунда. Ожидается, что «шмели» составят конкуренцию «Ньюкаслу», считавшемуся фаворитом в споре за игрока.

В активе Серу Гирасси 16 забитых мячей в 12 матчах Бундеслиги. Отступные в контракте звезды «Штутгарта» составляют 17,5 млн евро.