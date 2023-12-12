Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд поспорит с клубом АПЛ за Гирасси слухи

12 Декабря 2023 • 22:23 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
16.12 17:30

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

27-летний футболист заставил говорить о себе, выдав чрезвычайно результативный старт в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Среди претендентов на гвинейца фигурировали многочисленные зарубежные клубы, однако, как информирует журналист Кристиан Фальк, на форварда есть спрос и в Германии – в борьбу за него включилась «Боруссия» из Дортмунда. Ожидается, что «шмели» составят конкуренцию «Ньюкаслу», считавшемуся фаворитом в споре за игрока.

В активе Серу Гирасси 16 забитых мячей в 12 матчах Бундеслиги. Отступные в контракте звезды «Штутгарта» составляют 17,5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Боруссия Дортмунд Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АУГСБУРГ БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
12 Декабря
22:23 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд поспорит с клубом АПЛ за Гирасси слухи
20:31 · Германия. Бундеслига
Сане: Я не думаю об уходе из «Баварии»
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»
16:34 · Англия. Премьер-лига
Коман: «Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой»
15:40 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Я был очень близок к переходу в «Реал»
15:02 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Беллингем? Он инопланетянин»
14:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не хочет платить Дэвису 10-13 миллионов евро в год
14:49 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Чувствую привязанность и восхищение по отношению к Модричу»
14:44 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Если ты хочешь быть тренером, Анчелотти должен быть примером для подражания»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
13:18 · Россия. Премьер-лига
Ранос: «Переход в РПЛ? В Мёнхенгладбахе я чувствую себя комфортно»
12:34 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Мы очень хорошо тренировались перед матчем с «Айнтрахтом», поражение 1:5 стало сюрпризом»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о тен Хаге: «Я сочувствую всем коллегам»
12:21 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мусиала не сможет полностью отыграть матч с «Манчестер Юнайтед»
12:11 · Германия. Бундеслига
Араухо чисто из уважения выслушал предложение Тухеля, игрок счастлив в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем