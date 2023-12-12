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Сане: Я не думаю об уходе из «Баварии»

12 Декабря 2023 • 20:31 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
17.12 21:30

Нападающий «Баварии» Лерой Сане ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Все хотят знать ответ, но сейчас я не думаю об уходе. Я хочу продолжать играть. В какой-то момент мы сядем вместе и примем решение, время еще есть. Сейчас я смотрю только на то, что происходит на поле, а не в кабинетах», — приводит слова Сане Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане

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