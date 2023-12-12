Бонуччи: «Я был очень близок к переходу в «Реал»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи признался, что летом 2017 года мог оказаться в мадридском «Реале».

«Я был очень близок к переходу в «Реал». Всё происходило летом 2017 года после того, как мы с «Ювентусом» проиграли «Реалу» в финале Лиги чемпионов в Кардиффе. Мой агент вёл переговоры, интерес был очень серьёзным, но сделка в итоге не была заключена. «Реал» решил не покупать игрока старше 30 лет, а сосредоточился на более молодых защитниках. Это было приятно, даже несмотря на то, что трансфер не состоялся. У меня есть чувство привязанности, уважения и восхищения по отношению к «Реалу», – сказал Бонуччи в интервью Marca.