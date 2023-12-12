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Бонуччи: «Беллингем? Он инопланетянин»

12 Декабря 2023 • 15:02 Комментировать
Унион Берлин
...
Реал Мадрид
Через 7 ч. 35 мин.

Защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи оценил уровень игры полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Беллингем? Он инопланетянин. Я очень удивлён, но не тем, какое качество футбола показывает Джуд, а тем, как быстро 20-летний футболист адаптировался к клубу уровня мадридского «Реала». Многим игрокам нужно время для адаптации. Беллингем относиться к категории редких футболистов, которым это время не нужно. Именно поэтому я считаю его инопланетянином. Его зрелость в 20 лет очень впечатляет. Я уверен, что он будет серьёзным претендентом на «Золотой мяч» в ближайшие годы», – заявил Бонуччи в интервью изданию Marca.

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Реал Мадрид Леонардо Бонуччи Унион Берлин Джуд Беллингем ещё теги

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