Бонуччи: «Беллингем? Он инопланетянин»

Защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи оценил уровень игры полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Беллингем? Он инопланетянин. Я очень удивлён, но не тем, какое качество футбола показывает Джуд, а тем, как быстро 20-летний футболист адаптировался к клубу уровня мадридского «Реала». Многим игрокам нужно время для адаптации. Беллингем относиться к категории редких футболистов, которым это время не нужно. Именно поэтому я считаю его инопланетянином. Его зрелость в 20 лет очень впечатляет. Я уверен, что он будет серьёзным претендентом на «Золотой мяч» в ближайшие годы», – заявил Бонуччи в интервью изданию Marca.