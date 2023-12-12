«Бавария» не хочет платить Дэвису 10-13 миллионов евро в год

Мюнхенская «Бавария» отказывается платить левому защитнику Альфонсо Дэвису 10-13 миллионов евро в год. Именно такие условия выдвинул канадец для подписания нового контракта.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, на данном этапе руководство «Баварии» считает, что игра Дэвиса не тянет на запрашиваемую зарплату. Мюнхенский клуб недоволен нестабильными выступлениями канадца в последние месяцы.

Если Дэвис не снизит свои финансовые аппетиты, футболист станет кандидатом на продажу следующим летом. За год до окончания срока контракта Альфонсо хочет приобрести мадридский «Реал», который хочет освежить левый фланг обороны.