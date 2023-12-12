Бонуччи: «Чувствую привязанность и восхищение по отношению к Модричу»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи высказался об игре полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича. Итальянец и хорват сегодня встретятся между собой в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне очень нравится Лука Модрич, я чувствую к небу особую привязанность и восхищение. То, что он сделал за свою карьеру, а особенно в последние годы – это потрясающе. Это признак настоящего чемпиона и исключительного футболиста. Приятно наблюдать за тем, как Модрич играет в каждом матче. Мне нравятся его обращение с мячом, лидерство и смелость. Бывают моменты, когда благодаря Луке мне кажется, что у «Реала» на поле на 3-4 дополнительных игрока больше», – сказал Бонуччи в беседе с изданием Marca.