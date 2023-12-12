Бонуччи: «Если ты хочешь быть тренером, Анчелотти должен быть примером для подражания»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи обрушил шквал комплиментов на главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Напомним, берлинцы сегодня сыграют с «королевским клубом» в Лиге чемпионов.

«Если ты хочешь быть тренером, Анчелотти должен быть примером для подражания. Мне не повезло, ведь я не выступал под его руководством, но я слышал, как многие игроки очень хорошо о нём отзываются. Когда Карло возглавлял «Наполи», я был к нему более близок. Думаю, любая команда, которую возглавляет Анчелотти, имеет возможность учиться многим вещам. Это не совпадение, когда тренер выигрывает на протяжение 20 лет. Помимо тактического мастерства у него есть фактор человеческой ценности. Это великий тренер», – цитирует Бонуччи издание Marca.