Мусиала: «Мы очень хорошо тренировались перед матчем с «Айнтрахтом», поражение 1:5 стало сюрпризом»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал поражение своей команды 1:5 от франкфуртского «Айнтрахта». Результат поединка с «орлами» стал большим сюрпризом для немецкого полузащитника.

«Мы смотрим только вперёд и хотим вернуть себе уверенность. Мы очень хорошо тренировались перед матчем с «Айнтрахтом», поэтому поражение 1:5 стало сюрпризом. Нам следует быть более уверенными и сделать правильные выводы после матча. Мы должны всегда оставаться сконцентрированными», – сказал Мусиала на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.