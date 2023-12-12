Тухель: «Мусиала не сможет полностью отыграть матч с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель пока не знает, выйдет ли полузащитник Джамал Мусиала в основе мюнхенской команды на матч против «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, 20-летний немец недавно вернулся в строй после травмы, поэтому тренер не хочет рисковать здоровьем игрока.

«Мусиала не сможет полностью отыграть матч с «Манчестер Юнайтед», ему ещё нельзя проводить все 90 минут. Джамал либо начнёт игру в старте и будет заменён, либо же выйдет во втором тайме со скамейки запасных. Я ещё не решил», – сказал Тухель на пресс-конференции.