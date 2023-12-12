Араухо чисто из уважения выслушал предложение Тухеля, игрок счастлив в «Барселоне»

Представители мюнхенской «Баварии» действительно выходили на связь с защитником каталонской «Барселоны» Рональдом Араухо. Журналист Керри Хау подтверждает, что главный тренер «красной машины» Томас Тухель в телефонном режиме пытался убедить уругвайца перебраться в Мюнхен.

Источник при этом сообщает, что Араухо выслушал предложение от Тухеля чисто из уважения и политкорректности. Футболист комфортно чувствует себя в «Барселоне» и в настоящий момент не собирается покидать команду.

Отмечается, что переход Араухо в «Баварию» пока считается крайне маловероятным, но мюнхенцы сделают всё возможное для трансфера, если такая возможность появится.