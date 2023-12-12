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Араухо чисто из уважения выслушал предложение Тухеля, игрок счастлив в «Барселоне»

12 Декабря 2023 • 12:11 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
16.12 23:00

Представители мюнхенской «Баварии» действительно выходили на связь с защитником каталонской «Барселоны» Рональдом Араухо. Журналист Керри Хау подтверждает, что главный тренер «красной машины» Томас Тухель в телефонном режиме пытался убедить уругвайца перебраться в Мюнхен.

Источник при этом сообщает, что Араухо выслушал предложение от Тухеля чисто из уважения и политкорректности. Футболист комфортно чувствует себя в «Барселоне» и в настоящий момент не собирается покидать команду.

Отмечается, что переход Араухо в «Баварию» пока считается крайне маловероятным, но мюнхенцы сделают всё возможное для трансфера, если такая возможность появится.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Томас Тухель Рональд Араухо ещё теги

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