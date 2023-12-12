Сарагоса: «Когда «Бавария» постучалась в двери, я не думал дважды»

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса поделился подробностями своего перехода в мюнхенскую «Баварию». Напомним, испанец остался в нынешнем клубе на правах аренды до конца сезона. Летом футболист присоединится к команде Томаса Тухеля.

«Для меня это была очень сложная ситуация, ведь интерес исходил от многих клубов. Когда в дверь постучалась «Бавария», я не думал дважды. «Бавария» – это клуб, который я люблю. Мне нравится их стиль игры, история и всё, что связано с командой. Я захотел закончить нынешний сезон с «Гранадой», ведь этот клуб дал мне всё. Я захотел отблагодарить «Гранаду», – цитирует Сарагосу издание DAZN.