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Сарагоса: «Когда «Бавария» постучалась в двери, я не думал дважды»

12 Декабря 2023 • 12:06 Комментировать
Сельта
...
Гранада
16.12 16:00

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса поделился подробностями своего перехода в мюнхенскую «Баварию». Напомним, испанец остался в нынешнем клубе на правах аренды до конца сезона. Летом футболист присоединится к команде Томаса Тухеля.

«Для меня это была очень сложная ситуация, ведь интерес исходил от многих клубов. Когда в дверь постучалась «Бавария», я не думал дважды. «Бавария» – это клуб, который я люблю. Мне нравится их стиль игры, история и всё, что связано с командой. Я захотел закончить нынешний сезон с «Гранадой», ведь этот клуб дал мне всё. Я захотел отблагодарить «Гранаду», – цитирует Сарагосу издание DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гранада Брайан Сарагоса ещё теги

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